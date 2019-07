Nuoto: Dynamic Sport-In Sport seconda ai regionali assoluti di Torino

Dopo il terzo posto ai campionati regionali di categoria, la Dynamic Sport - In Sport ottiene per la prima volta nella sua storia il secondo posto nella rassegna assoluta, alle spalle del solo Centro Nuoto Torino. Una conferma di grande competitività per la squadra che comprende i gruppi natatori agonistici di Biella, Pralino Sandigliano, Crescentino, Rivarolo, Ivrea e San Mauro.21 i podi individuali (sette ori, sette argenti e altrettanti bronzi) e tre in staffetta (due ori e un bronzo). Sul podio regionale: Carola Valle (prima nei 50, terza nei 200 stile libero), Helena Biasibetti (prima nei 50 e nei 100 delfino, prima nei 200, seconda nei 50 e nei 400 stile libero), Ilaria Moro (seconda nei 100 e nei 200 delfino, prima nei 400 misti), Andrea Dellarole (terzo nei 200 misti e nei 200 rana), Caterina Momi (terza nei 200 dorso), Gabriele Rizzo (secondo nei 100 rana), Camilla Giacomini (terza nei 400 misti), Simone Spediacci (secondo nei 400 misti), Riccardo Ongaro (secondo nei 100 stile libero). Doppietta d’oro per Helena Biasibetti e Carola Valle, che hanno fermato il cronometro entrambe sul 57”54 nei 100 stile libero. Podi di prestigio anche per le staffette: prima la 4x100 e la 4x200 stile libero femmine (Biasibetti, Valle, Moro, Momi), terza la 4x200 maschile (Ravedoni, Panizza, Ongaro, Rizzo).Chiuse le rassegne regionali, ora lo squadrone Dynamic Sport - In Sport finalizzerà la preparazione in vista dei campionati nazionali giovanili, in programma allo stadio del nuoto di Roma dall’1 al 4 agosto (junior, cadetti e seniores), dal 5 al 7 agosto (categoria ragazzi).