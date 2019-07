Le corse della settimana dal 22 al 28 luglio, domenica tocca alla 44a Biella-Oropa

Data: 22/07/2019

1° Corri con le Mondine

Percorso di circa 6 km

Ore: 18:30 (ritrovo) – 20:00 (partenza)

Località: Carisio (VC) – Piazza Falcone

Tipologia: Non competitiva, aperta a tutti

Iscrizioni: € 5

Info: 349 4345577





Data: 23/07/2019

“Tutti in Pista 5.000 Party”

Percorso di 5.000 metri

Ore: 17:00 (ritrovo) – 18:30 (partenza prima serie)

Località: Biella (BI) – Stazio Lamarmora Pozzo

Tipologia: Competitiva

Iscrizioni: biellarunning@libero.it

Info: 339 7150369 – paolo.vialardi@libero.it





Data: 26/07/2019

48° Trofeo Comune di Lessona & Gioielleria Fontanella

Percorso di 800 m / 4 km / 8 km

Ore: 17:45 (ritrovo)

19:15 (partenza 800 m)

19:30 (partenza 4 km)

19:45 (partenza 8 km)

Località: Lessona (BI) – Palazzetto dello sport

Tipologia: Camminata / Non competitiva

Iscrizioni: € 7 / Gratuita per ragazzi sino ai 10 anni

Info: 350 0212630 – dea.albi@gmail.com





Data: 27/07/2019

44° Biella – Oropa

Percorso di 12,2 km

Ore: 15:00 (ritrovo) – 18:00 (partenza)

Località: Biella (BI) – Piazza Vittorio Veneto

Tipologia: Gara podistica in salita

Iscrizioni: www.biellasport.net

Info: Claudio Piana – 335 6225193