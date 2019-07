Anche Cucco e Leonardi a Impazza la Corsa prima della Maratona di NY, una battaglia per la sclerosi multipla FOTOGALLERY

Impazza la corsa è stato un successo. Alla sua 8a edizione i partecipanti sono saliti a 242 per la corsa ludico motoria a passo libero che ha animato le vie di Valle Mosso, località di Valdilana, domenica 21 luglio scorso. Un folto gruppo di corridori e camminatori hanno partecipato per la lotta alla sclerosi multipla.

Presenti “in pista” due runners affetti da Sclerosi, Cristian Cucco e Antony Leonardi, pronti per riaffrontare anche quest’anno la famosa maratona di New York. Tutto il ricavato dell’evento, 1445.40 euro, è stato consegnato sotto forma di assegno gigante durante le premiazioni al presidente di AISM Biella, Carmela Pastore da Claudia De Mari, collaboratrice dell'evento insieme a Olimpia Runners.

Nella 10 km i primi 3 uomini a tagliare il traguardo sono stati Alberto Bagnasacco, Christian Agnolin ed Ermes Zonca invece per le donne prima è arrivata Alessia Torello Viera, seconda Milly Foglio Stobbia e terza Simona Banfo. Premio speciale per loro 6, una maglietta dell’Associazione Sclerosi Multipla. Numerosi poi i gruppi dei runners e dei camminatori premiati per l’occasione.