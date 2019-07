Se la cucina va in vacanza nessun problema, da I Sapori del Viale piatti freschi e sfiziosi

Una ricca scelta di salumi, antipasti, specialità di pesce fresco, frittura di pesce misto, arancini, primi, secondi piatti e naturalmente una vasta scelta di dolci. Anche in occasione dell’estate, quando la voglia di “spadellare” e di subire il caldo dei fornelli vengono meno, la gastronomia I Sapori del Viale di viale Macallè a Biella propone diverse delizie e specialità, locali e non.

Per scoprire le novità e le leccornie esposte in vetrina basta passare a trovare Laura e Fulvio, i titolari, sempre presenti e attenti a soddisfare le esigenze della loro clientela. Laura e Fulvio cucinano tutti i giorni prodotti gastronomici sani e genuini, realizzati con passione e professionalità, prediligendo ingredienti di stagione. Gli alimenti cucinati provengono tutti dalle migliori aziende agroalimentari nazionali. La gastronomia è aperta tutti i giorni, eccetto il lunedì e la domenica.

La passione per la cucina unita alla relazione umana con il cliente e alla cortesia nel servizio sono elementi che contraddistinguono questa attività. Per un pranzo veloce a base di pesce, una cenetta sfiziosa con le gradevoli combinazioni proposte o per una merenda diversa dai soliti prodotti confezionati, I Sapori del Viale è il posto giusto. Pietanze classiche calde e fredde a base di carne, verdura o pesce anche da asporto da gustare in un Pic Nic all’aria aperta. La gastronomia di viale Macallè propone infine servizi anche per feste di compleanno o battesimi.

La gastronomia resterà aperta anche nel periodo delle vacanze estive (nella settimana di ferragosto apertura al mattino).

“I Sapori del Viale” si trova in viale Macallè, 14 a Biella. Orari di apertura: dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19,30. Il sabato dalle 8,30 alle 13 e dalle 16 alle 19. Chiuso il lunedì.