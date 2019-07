Lanificio Cerruti: chiuso l'accordo per i 45 esuberi

Nel pomeriggio di oggi lunedì 22 luglio, a seguito del confronto con i lavoratori del Lanificio Cerruti, sindacali e vertici dell'azienda, con l'assistenza dell'Unione Industriale Biellese, hanno siglato l'accordo per la chiusura dell'avvio della procedura di licenziamento. Questo il comunicato dell'azienda: "In data odierna, il Lanificio F.lli Cerruti e le organizzazioni sindacali, a seguito di un confronto costruttivo avviato ai primi di luglio, hanno ratificato l’accordo per la gestione degli esuberi. Seppure nella difficile situazione, entrambe le parti esprimono soddisfazione nell’aver individuato soluzioni innovative rispetto ai consueti strumenti di gestione. Nella fattispecie, azienda e sindacati hanno deciso di privilegiare il sostegno alla ricollocazione, favorendo il contatto fra domanda e offerta di lavoro sul territorio. Si tratta del primo esperimento in tal senso nell’area biellese, a riprova della volontà di gestire questo momento complesso nel modo meno traumatico possibile".

"Come organizzazioni sindacali ci tenevamo molto alla ricollocazione degli esuberi, l'azienda ha capito la nostra posizione e il futuro dei lavoratori -commenta Alessandra Ranghetti (Uiltec)-. Ad una parte dei dipendenti verrà proposta una sistemazione in altre aziende biellesi, la rimanente verrà accompagnata alla pensione con gli ammortizzatori sociali (Naspi). Anche il questa occasione ha regnato il buonsenso, di questo passo si è potuta trovare la migliore soluzione".