Gabriel, l'opera di Daniele Basso nello spettacolo di Andrea Bocelli: Thindown sponsor

Si chiama Gabriel e sarà sul palco di Ali di Libertà, il nuovo spettacolo di Andrea Bocelli, in scena il 25 e il 27 luglio al Teatro del Silenzio a Lajatico, Pisa. E' l'opera di Daniele Basso, artista biellese d'adozione, che verrà sponsorizzato dal brand Thindown® nell’importante appuntamento che sottolinea la forte attenzione del brand a supportare il Made in Italy, l’eccellenza italiana, l’arte, la moda e il design.

“Sono fortemente convinto che il mondo dell’arte dialoghi con il mondo della tecnologia, un dialogo positivo volto ad ampliare le visioni, esplorare nuovi contesti e offrire idee dirompenti, concept alla base del nostro prodotto”, dichiara Paolo Bodo, CEO e azionista di riferimento di NIPI (Natural Insulation Products Inc) la società che detiene i diritti del brevetto e della tecnologia di Thindown®. “Supportare un appuntamento così esclusivo e internazionale con un artista come Daniele Basso autore della scultura sul palco nello spettacolo Ali di Libertà è per noi motivo di orgoglio, un evento che nel titolo evoca la leggerezza, la stessa che contraddistingue il nostro tessuto”.

Con la direzione artistica di Alberto Bartalini, la regia di Luca Tommassini, l’organizzazione e produzione di CitySound&Events, Ali di Libertà è l’evento musicale di Andrea Bocelli noto nel panorama italiano e internazionale che annovera numerose celebrities nel parterre per il suo format innovativo immerso tra arte e natura, che unisce la musica classica e pop, con contaminazioni tra danza, teatro e arti visive. Il palcoscenico del Teatro del Silenzio di Andrea Bocelli sarà caratterizzato dall’opera in acciaio a specchio lucidato a mano “Gabriel” di Daniele Basso, il monumentale uomo alato simbolo e scenografia del concerto.