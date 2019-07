Incidente mortale a Trecate, motociclista cade in una risaia e viene ritrovato solo questa mattina - Cronaca dal Nord Ovest

Un motociclista cade in una risaia, muore dopo un'agonia durata probabilmente tutta la notte e viene ritrovato solo nelle prime ore di questa mattina.

É accaduto a Trecate, in provincia di Novara. L'uomo, 43 anni, viaggiava con la sua motocicletta sulla Strada Provinciale 4, che collega i comuni dell' Ovest Ticino. Per cause ancora non chiare é caduto ed é finito in una risaia. Solo questa mattina alle 6,30 é stato notato da un automobilista di passaggio che ha dato l'allarme. Agli uomini del 118 arrivati sul posto non é rimasto, purtroppo, che constatare il decesso.

La dinamica e le cause del decesso saranno stabilite dalle forze dell'ordine che hanno aperto un'indagine.