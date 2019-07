Alpinista ferito in Pakistan recuperato all'alba da un elicottero - Cronaca dal Nord Ovest

E' stato recuperato all'alba da un elicottero messo a disposizione dalle autorità pakistane, Francesco Cassardo, l'alpinista trentenne di Rivoli rimasto ferito nella giornata di ieri mentre scendeva il Gasherbrum VII. Ne dà notizia il compagno di cordata Cala Cimenti, che ha gestito le prime operazioni di soccorso a 6300 metri.I due erano stati raggiunti a piedi da altri due colleghi partiti dal campo base, che hanno poi condotto il ragazzo a valle. Cassardo, medico all'ospedale di Pinerolo, era giunto in Pakistan per aiutare altri colleghi in un ambulatorio locale. Poi, assieme all'amico, aveva deciso di tentare l'impresa sulla vetta himalayana, fino all'incidente, che gli ha provocato ferite in diverse parti del corpo.