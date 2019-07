Uomo armato ai giardini Zumaglini, prova la fuga ma viene intercettato dalla polizia

Una telefonata alla centrale operativa della polizia avvisa che all'interno dei giardini Zumaglini di Biella c'è un uomo con una pistola nascosta sotto la canotta insieme ad una descrizione sommaria del soggetto. Sono le 20, di ieri sera domenica 21 luglio, quando una pattuglia della squadra volante si porta immediatamente in via La Marmora. Alla vista dei poliziotti l'uomo tenta la fuga dalla parte opposta ma viene bloccato da una seconda pattuglia. Identificato, si tratta di V.C. di 61 anni residente nel Biellese, pregiudicato e pluri positivo in banca dati per reati di minacce. Nella successiva perquisizione gli agenti trovano la pistola giocattolo, con il tappo rosso occultato da nastro adesivo di colore nero, oltre ad un coltellino multiuso munito di lame appuntite e affilate. Sul perchè portasse con sè la pistola il V.C. cerca di discolparsi dicendo che era solo per precauzione, a seguito di un problema di denaro con un altro soggetto del quale però non fornisce le generalità. Le armi vengono sequestrate e il biellese denunciato per procurato allarme e porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere.