Potrebbe essere una manovra azzardata di un'auto la causa dell'uscita di strada di una moto tipo Bmw con due persone in sella. L'incidente è successo ieri sera alle 18 in via Monte Bianco a Cerrione. Il centauro 58enne e l'amica 61enne son entrembi stati trasportati all'ospedale di Ponderano, da un'ambulanza del 118, per le lievi ferite riportate nella caduta. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri.