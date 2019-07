Raduno ANA: una distesa di penne nere ha coperto la cima del Monte Camino FOTOGALLERY

“Abbiamo coperto la cima del Camino, per tornare alla nostra chiesetta come ogni anno”, commenta un più che soddisfatto presidente ANA Biella, Marco Fulcheri. Almeno in 1000 i presenti a salutare la chiesetta di San Maurizio la penultima domenica di luglio per il tradizionale raduno estivo degli alpini di Biella. “Una giornata perfetta – continua Fulcheri - . Tutto è andato bene. È stato un pomeriggio di festa condivisa tra amici e amanti della montagna come noi, un segno importante per la sezione alpini di Biella”.

Dopo il ricordo di don Remo Baudrocco, gli onori e l’alzabandiera alla chiesetta, accompagnati dal coro La Ceseta e la fanfara di Pralungo, l’ondata di penne nere e curiosi si sono spostati poco più in basso per il tradizionale risotto. 40 kg di riso sono serviti per sfamare tutti i presenti accorsi a piedi o grazie al trasporto in cestovia.

La festa è proseguita nel pomeriggio, tra chiacchere e canti tradizionali. Per il rientro un lungo serpente di persone hanno aspettato il loro turno per scendere con la funivia, la coda arrivava oltre il rifugio Savoia e l’ultimo viaggio della funivia e partito alle 19. Per ingannare il tempo la fanfara ha intonato altri canti, seguiti a ruota dai presenti in fila, che hanno accesso il mucrone ancora per un lungo momento.