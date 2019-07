Salussola: Il Comune riceve 50mila euro dal Decreto Crescita

Salussola rientra tra i beneficiari del contributo di 50mila euro, stanziato dal cosiddetto Decreto Crescita, a favore dei Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti, e finalizzato a finanziare uno o più lavori di pari importo, scelti dagli stessi beneficiari in materia di efficientamento energetico, compresi gli interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica; risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; sviluppo territoriale sostenibile, compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale; abbattimento delle barriere architettoniche.

Il Comune di Salussola potrà finanziare queste opere pubbliche, a condizione che esse non abbiano già ottenuto un finanziamento di fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali, o strutturali di investimento europeo, e siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell’anno 2019. Inoltre, è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019.

Il contributo sarà corrisposto, per il 50%, dal Ministero dell’Economia su richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base dell’attestazione comunale di avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori entro il termine previsto.

Il saldo, determinato dalla differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite dell’importo del contributo, verrà corrisposto, su autorizzazione del MISE, anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio del Comune in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori. Il Comune che non rispetterà il termine decadrà dall’assegnazione del contributo.