Celebrati i funerali di Olinda Zago a Ronco, una vita dedicata agli altri FOTO

Sono stati celebrati oggi alle 15 i funerali di Olinda Zago di Ronco, morta a 86 anni. Zia dell’ex assessore di Biella, Fulvia Zago, e donna votata ad aiutare gli altri da sempre, qualità con la quale si è guadagnata un posto speciale nel cuore delle persone che la conoscevano e di coloro che lei ha cercato in tutti i modi di aiutare, come poteva.

Olinda ha seguito il suo desiderio di aiutare il prossimo andando fino in Brasile in missione laica, a Caxias, grazie alla collaborazione con la Diocesi di Biella. Missionaria per 25 anni e volontaria per il resto della sua vita, ha continuato a lottare e a mettersi in servizio per la sua comunità e per gli ultimi. Lascia le sorelle Ida, Lina e Pierina. Dopo la funzione, alla quale hanno partecipato 5 parroci, tre dei quali erano il parroco di Ronco, quello del villaggio e di Vergnasco, è stata accompagnata al cimitero del paese. Ad assistere alla cerimonia il sindaco di Ronco, Carla Moglia, e molte suore come ultimo ringraziamento per aver dedicato la sua vita all’altro.