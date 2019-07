ASL Biella - Cup regionale: Da lunedì 29 Luglio il nuovo numero è 800.000.500

Attivo tutti i giorni, sette giorni su sette, dalle 8 alle 20 Da lunedì 29 Luglio in Asl Biella sarà attivo un nuovo numero verde per le prenotazioni. Si tratta del numero del CUP regionale 800.000.500 che dovrà essere utilizzato per prenotazioni, disdette di visite ed esami ambulatoriali, sia in regime di servizio sanitario nazionale che in libera professione.Il vecchio numero 800.800.812 sarà disattivato. Questo nuovo numero verde consente di ampliare la disponibilità di orario perché i cittadini potranno chiamare tutti i giorni, sette giorni su sette, dalle 8 alle 20.

Per consentire l’adeguamento del sistema informatico – nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo – sarà necessario sospendere in via temporanea l’attività di prenotazione, disdetta, pagamento presso gli sportelli aziendali, CUP, punti azzurri, call center e servizi on line dell’ASL BI.Lo stop avverrà dalle ore 12 di venerdì 26 luglio fino a lunedì 29 luglio alle ore 7. Continuerà ad essere disponibile l’opzione del ritiro referti tramite il punto azzurro.Dal 26 luglio saranno sospesi anche i servizi di prenotazione e disdetta presso le farmacie. In questo caso le attività riprenderanno lunedì 16 Settembre, anche per consentire l’aggiornamento e la formazione del nuovo sistema. L’Asl di Biella è al momento la seconda azienda piemontese ad essere presente nel sistema Cup Regionale; la prima è stata l’Asl di Novara. In queste settimane il personale è stato formato affinché la fase di avvio possa essere quanto più possibile agevole e senza disagi per i cittadini. ​