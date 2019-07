Volley: la Virtus Biella inserita nel Girone Nord Ovest. Ecco le avversarie in B1

La FIPAV ha reso noto nella giornata di ieri gli organici che affronteranno il Campionato di Serie B1 nella stagione 2019/2020. La Virtus Biella è stata inserita nel girone A che prevede squadre del Nord Ovest e della Sardegna. Oltre alle nerofucsia troviamo una loro vecchia conoscenza come Pallavolo don Colleoni - Trescore Balneario, Pallavolo Acqui Terme, Lilliput Pallavolo, Volley Parella Torino, C.S. Alba Volley - Albese con Cassano, Florensvigevano, Pallavolo Lecco Alberto Picco, Pallavolo Capo d'Orso Palau, Igor Volley Novara, Virtus Biella, Pallavolo CBL Costa Volpino, U.S. Esperia, Pallavolo Alsenese. Per completare il girone da 14 ci sarà il ripescaggio di una nuova squadra.

Le parole del Ds Franco Vecco Garda. "A parte la Sardegna, già messa in preventivo, le trasferte riguarderanno per la maggior parte le zone lombarde e piemontesi. Era quello che aspettavamo. Si farà questa trasferta in Sardegna sicuramente tosta ma emozionante per il nostro club. E' ancora prematuro, ad ora, conoscere le squadre accreditate al vertice del campionato, di certo noi ci giocheremo le nostre partite puntando alla salvezza".