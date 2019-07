Pallacanestro Biella, Ed Polite Jr.: il Kawhi Leonard di Biella?

Iniziamo dal principio, come è stato reclutato Ed Polite Jr? Abbiamo una tradizione di esterni molto importante qui a Radford: Javonte Green, (visto in Italia a Trieste, ndr) ad esempio, ha appena firmato con i Boston Celtics. La nostra valutazione è stata che un giocatore con il profilo di Ed avrebbe avuto il desiderio di giocare nel nostro sistema.

Quali sono i tratti principali della sua personalità, sia in campo che fuori? Il ragazzo è tranquillo, consapevole dei suoi mezzi e con fiducia in sé stesso. È tosto, sia a livello mentale che fisico.

È sempre stato un giocatore votato a finire le partite in crescendo di intensità, “forte”. Era il nostro “go to guy”, il riferimento offensivo ed è stato, per distacco, il miglior rimbalzista nel nostro campionato oltre che il miglior difensore. È migliorato e continuerà a migliorare nel suo raggio di tiro.

In ultimo, ma non per questo di minor importanza, un consiglio per un giocatore appena diventato professionista.