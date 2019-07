Rosazza, conferenza sul Radon e i rischi di esposizione e misure preventive

A coronamento dell'impegno assunto dal Comune di Rosazza sulla prevenzione sanitaria concretizzatasi con le visite senologiche e dermatologiche nel mese di luglio in collaborazione con il Fondo Edo Tempia, giovedì 25 luglio alle 18,30 nella sede della Proloco Rosazza al vecchio asilo comunale si terrà una conferenza sul Radon e sui rischi alla sua esposizione e sulle misure preventive da adottare. Interverrà Fabrizio Ferraris, direttore di struttura complessa Spresal. Confermata la presenza del Commissario ASL BI Diego Poggio. ASL esce dalle proprie mura per incontrare i cittadini sul loro territorio mostrando un'attenzione ed una sensibilità tutta particolare per la Valle Cervo e noi amministratori non possiamo che essere grati.