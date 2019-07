“Restauri e Chitarre” alla Curavecchia di Tollegno

Promossa fin dal 1990 dal DocBi, la manifestazione “Restauri e chitarre” è giunta quest’anno alla trentesima edizione. L’insolito abbinamento tra la presentazione del recupero di un’opera d’arte o di un bene ambientale e l’esecuzione di un concerto di chitarra classica ha suscitato nel pubblico un vivo interesse e ha consentito a migliaia di ascoltatori di scoprire luoghi insoliti, di conoscere opere d’arte e di apprezzare il talento dei concertisti, che a volte hanno poi percorso carriere di rilievo anche internazionale. Domenica 28 luglio con inizio alle ore 17:30, alla Curavecchia di Tollegno (ex chiesa di San Germano, via XX Settembre), area esterna, è in programma il secondo e ultimo concerto di quest’anno, che vedrà come esecutore il chitarrista Edoardo Tritto. Nell'occasione verrà presentato l’intervento di restauro della “Curavecchia” di Tollegno eseguito dall’impresa Nelva Stellio srl su progetto dell’arch. Giulia Ghisio, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Tollegno 1900 Spa, Comune di Tollegno e DocBi - Centro Studi Biellesi. Prima del concerto, alle ore 16 sarà organizzata una visita guidata da Giulia Ghisio all’edificio. In caso di cattivo tempo il concerto si terrà presso la chiesa parrocchiale. L’evento è organizzato in collaborazione con i maestri Angelo Gilardino e Luigi Biscaldi, la parrocchia e le associazioni di Tollegno.

Ecco il programma del concerto:

MIGUEL LLOBET El testament de n’Amelia Canco del Lladre

HEITOR VILLA-LOBOS Prelude n. 1 Prelude n. 5 Etude n. 6 Etude n. 11

HANS HAUG Alba

GIULIO REGONDI Studio n. 1

ANGELO GILARDINO Studio n. 18 Si fa Sera (dedicata a Edoardo Tritto – prima esecuzione assoluta)

ISAAC ALBENIZ Asturias

FEDERICO MORENO TORROBA Dalla “Suite Castellana”: Fandanguillo Dalla “Sonatina”: I mov.

CANTO E CHITARRA:

STEFANO DONAUDY Sento nel core (trascr. di Edoardo Tritto)

FRANCESCO PAOLO TOSTI Preghiera (trascr. di Edoardo Tritto)