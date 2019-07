Ferragosto in Allegria per il pranzo organizzato dal comune di Biella in collaborazione coi centri anziani

L'Assessorato Servizi Sociali del comune di Biella, in collaborazione con i centri anziani cittadini, organizza il consueto pranzo il 15 di agosto per coloro che rimangono in città. Ferragosto in allegria, al Ristorante Agorà Palace Hotel dalle ore 12. Come da tradizione, il Comune di Biella, Assessorato alle Politiche Sociali, promuove il pranzo di Ferragosto organizzato in collaborazione con i Centri di Incontro Anziani cittadini per tutti gli Anziani che trascorrono il Ferragosto in Città.

La giornata sarà rallegrata da musica, balli e una speciale lotteria. La quota di partecipazione è di euro 25,00, l'iniziativa è riservata, prioritariamente, ai residenti in Biella con età pari o superiore a 60 anni. Le iscrizioni sono aperte di pomeriggio nei Centri d’incontro Anziani cittadini fino al 05 Agosto 2019: Via Delleani 34, Via Piedicavallo 14, Via Ivrea 14, Via Barazzetto Vandorno 19, Via Trento 16/c, Via Rivetti 7, Via per Pollone 28, Piazza Cucco 10, Via Oropa 149

Informazioni, menù e moduli a questo link: https://www.comune.biella.it/web/casa-politiche-sociali/attivita-sociali...