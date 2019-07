Tamponamento in autostrada: roulotte va in mille pezzi - Cronaca dal Nord Ovest

Una roulotte è andata completamente distrutta in un tamponamento avvenuto, nel pomeriggio di sabato, sulla A4. Due le auto coinvolte nel sinistro, con gravissime conseguenze per i mezzi ma, per fortuna, solo lievi ferite per gli occupanti delle vetture. Sul posto sono intervenuti i mezzi della Centrale dei Vigili del Fuoco di Vercelli, che si sono occupati della messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale completamente invasa da materiale di ogni genere, mentre il personale del 118 ha prestato i soccorsi alle persone coinvolte. Polstrada e mezzi delle autostrade si sono occupati dei rilievi e della gestione della viabilità.