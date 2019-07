Il rogo di Palazzolo alla ditta Vescovo è stato domato VIDEO - Cronaca del Nord Ovest

Il comando provinciale vigili del fuoco Vercelli ha comunicato che le operazioni di spegnimento dell’incendio rifiuti, nella ditta Vescovo Romano di Palazzolo Vercellese, sono terminate alle 03,07 di domenica 21 luglio. A seguito dei controlli effettuati durante l’intera giornata di sabato, dalla competente ARPA Vercelli, nelle abitazioni limitrofe la ditta a Palazzolo e Fontanetto Po, non sono state rilevate concentrazioni preoccupanti di sostanze nocive. Il comando Provinciale di Vercelli dei Vigili del Fuoco è stato supportato dal distaccamento permanente di Livorno Ferraris e distaccamenti volontari di Santhià e Trino, nelle operazioni di contenimento delle fiamme.

Il rogo è scoppiato nel pomeriggio, per cause in via di accertamento e sta interessando il materiale accatastato all'esterno dello stabilimento. La nube di fumo nero e denso è visibile da molta distanza e il Comune ha invitato i cittadini a restare in casa e tenere porte e finestre chiuse in via precauzionale.