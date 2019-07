Recuperata la salma dell'alpinista precipitato sul Monte Rosa - Cronaca del Nord Ovest

Aggiornamento del 21 luglio:

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, insieme ai tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, hanno concluso ieri sera il recupero dell'alpinista precipitato dalla cresta del soldato tra la Punta Giordani e la Piramide Vincent nel massiccio del Monte Rosa. L'uomo è deceduto precipitando per diverse centinaia di metri dal versante est della montagna sul ghiacciaio di Bors. Nel tardo pomeriggio di ieri un breve diradamento della nebbia ha consentito a un elicottero privato convenzionato con il Soccorso Alpino di decollare con i soccorritori a bordo e di effettuare il recupero della salma.

Aggiornamento delle 18,30:

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, insieme al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, hanno raggiunto i compagni dell'alpinista precipitato dalla Cresta del Soldato e li hanno condotti illesi al rifugio Mantova. Il precipitato è un uomo di nazionalità tedesca. In base alle ricostruzioni è caduto per diverse centinaia di metri sul versante est della montagna. Si tratta di una zona caratterizzata da terreno molto instabile, soggetto a cadute di sassi e detriti, dove non è possibile accedere con le attuali condizioni meteo. Con il diradamento delle nebbie e l'abbassamento delle temperature sarà possibile effettuare un sorvolo in elicottero per localizzare l'uomo e organizzare il suo recupero. Presumibilmente avverrà domani mattina alle prime luci.

Ore 14

Complesso intervento in corso nel massiccio del Monte Rosa, alta Val Sesia (Vc) da parte dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. Un alpinista è precipitato durante l'ascesa della Punta Giordani (4046 m) lungo la Cresta del Soldato. Una Guida alpina che era in zona con i propri clienti ha assistito alla caduta dell'uomo, presumibilmente lungo il versante est della montagna, e ha dato l'allarme alla centrale operativa di Aosta che ha mandato in loco l'eliambulanza. Purtroppo a causa delle condizioni meteo in peggioramento i tecnici a bordo hanno soltanto individuato i compagni di cordata dell'alpinista precipitato, senza riuscire ad avvicinarsi. Dopo svariati tentativi l'elicottero valdostano è rientrato in base passando l'intervento al Soccorso Alpino Piemontese che ha attivato l'eliambulanza 118 per il trasporto in quota delle squadre a terra. In questo momento la strategia prevede di raggiungere i due superstiti via terra e riportarli a valle in sicurezza oltre a localizzare il precipitato valutando le possibilità di recupero.