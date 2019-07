Malore durante la messa al Camino e incidente al Bric Paglie, doppio intervento del Soccorso Alpino

Doppio intervento del Soccorso Alpino nella giornata di oggi, 21 luglio. Questa mattina, sul finire della messa celebrata al Monte Camino in occasione del raduno degli Alpini, uno dei musicisti ha accusato un malore e si è accasciato a terra, probabilmente a causa della bassa pressione. In suo soccorso sono intervenuti gli operatori del Soccorso Alpino biellese che, una volta stabilizzato, lo hanno riportato a valle per affidarlo alle cure del 118.

Nel pomeriggio, invece, intorno alle 17 il Soccorso Alpino biellese è intervenuto al Bric Paglie per recuperare un escursionista rimasto bloccato a causa di una slogatura alla caviglia. I tecnici del Soccorso sono stati coadiuvati nelle operazioni dall'elisoccorso di Alessandria.