Frana a Donato sulla carreggiata della SP 500, in giornata i controlli

È di questa mattina poco prima delle 6 l'intervento dei Vigili del fuoco a Donato, per una frana che ha occupato circa metà della carreggiata della SP 500. Con loro sono intervenuti anche i tecnici della Provincia, che in giornata effettueranno controlli più approfonditi per stabilire le modalità di messa in sicurezza e di chiusura del tratto interessato.