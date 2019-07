Ragazzini sospetti o rumorosi, a Ronco allertano i carabinieri alle 22,30

Stavano parlando e scherzando tra loro alle 22,30 ma evidentemente qualche residente non si è fidato della situazione ed ha allertato così il 112. Giunti all'indirizzo del comune di Ronco Biellese i carabinieri hanno identificato così i giovani, tutti di età compresa tra i 16 e 18 anni. Non si è capito se la telefonata fosse per alcuni giovani sospetti o per l'ipotetico disturbo creato, fatto è che i militari non hanno riscontrato alcun reato.