Da Biella verso Nord Europa tra vecchie e nuove migrazioni

Durante il loro viaggio verso il Nord Europa, Battista Saiu e Matteo Rebuffa hanno fatto tappa ad Amburgo per incontrare rappresentanti delle associazioni di Italiani emigrati in Germania. Viaggio di vacanza e di studio tra vecchia e nuova migrazione, con al centro i giovani che lasciano i luoghi di origine. All’incontro, svoltosi nella sede del Circolo Sardo “Su Nuraghe” di Amburgo, erano presenti: Giovanni Guccini, di Berlino; Paolo Atzori, di Stoccarda; Giovanni Masia, Francesco Santoro e Andrea Marroccu, di Amburgo; Luisa Contu e Luciano Madeddu, di Moers; Manuel Secci, di Wolfsburg. Durante la riunione, diretta da Giovanni Manca, di Oberhausen, presidente della Federazione dei Circoli sardi di Germania, sono state poste basi per collaborazioni future, attraverso conoscenza diretta e scambio di singole esperienze locali in una Europa più unita nella composita varietà di popoli e culture.