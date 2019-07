A Rosazza la seconda edizione del Festival Naturalmente

Un appuntamento all’insegna della ricerca del benessere psico-fisico e allo sviluppo del valore umano. Un weekend volto a portare un messaggio importante attraverso la parola e la scrittura, per unirsi alla rete mondiale dei responsabili della pace del movimento May Peace Prevail On Earth International. E' il festival Naturalmente, che si terrà a Rosazza il prossimo fine settimana del 27 e 28 luglio.

Nei due giorni saranno diverse le attività proposte. Tra queste una mostra dei lavori svolti negli anni da alcuni operatori, che saranno presenti per spiegare il movimento, un laboratorio per adulti e bambini che guiderà i presenti alla creazione di un mandala di parole, un momento culturale con la visita guidata al paese di Rosazza insieme a Kentena, Massimiliano Cantone e Serena De Pasquale.

E poi ancora una conferenza sullo spiritismo a cura di Cristiano Tenca, Stefania Montarolo e Roberta Bariglio, coautrici del libro Un Soffio di Serenità. Ci sarà anche uno spazio per hobbisti che esporranno i loro prodotti olistici, di artigianato, di oggettistica, oltre all'area dedicata alle associazioni interessate a divulgare le loro discipline. L'ingresso è libero.