La Notte Bianca cossatese fa il bis di successo, pienone per la seconda puntata FOTOGALLERY

Si è riconfermata un successo la Notte Bianca organizzata da Cossatoshop per la seconda volta nell'estate 2019 cossatese. La prima puntata si era svolta a metà giugno, mentre la seconda ha allietato i biellesi nella serata di ieri, 20 luglio.

La manifestazione si è svolta in concomitanza con la festa gastronomica del Gruppo sportivo Spolina, che tra paella e grigliate ha fatto riempire piazza Angiono, mentre tutti i negozi di via Mazzini e via Martiri sono rimasti aperti fino a tarda notte.

Non sono mancate le bancarelle tra volontariato, giochi e libri, oltre alle ormai famose auto che sfoggiavano il loro impianto audio di ultima generazione. In piazza della chiesa la Pro Loco ha poi preparato il fritto misto di pesce, mentre il carro di Carnevale ha fatto divertire adulti e bambini a tempo di musica.

Insomma, un evento il cui successo è stato riconfermato dalla folla di gente che fino a mezzanotte inoltrata ha riempito il centro del paese.