Da lunedì 1° luglio e fino all'8 settembre, per la biblioteca civica e per la biblioteca dei ragazzi di Biella sarà in vigore l'orario estivo. La civica resterà aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16,15. Sabato chiusura. Dal 5 al 25 agosto, invece, rimarrà completamente chiusa in vista dell'inventario.

La biblioteca dei ragazzi sarà aperta invece dalle 9 alle 13,30. Sabato giorno di chiusura. Per fare l'inventario, la struttura rimarrà invece chiusa dal 1° al 25 agosto.