Cerrionesi in Provenza tra lavanda e luoghi tradizionali

Cerrionesi in gita in Provenza in occasione della festa della Lavanda a Valensole. Per due giorni il gruppo ha visitato alcuni paesini della caratteristica regione francese alla scoperta di luoghi particolari e tradizionali come l'abbazia di Senanque e il paesino di Gordes, oltre che per conoscere la coltivazione e la lavorazione della lavanda. Alla festa della lavanda di Valensole, invece, i biellesi hanno conosciuto i gruppi folcloristici della zona e gustato antipasti, salumi, vini, dolci e gelati, tutti al gusto di lavanda.