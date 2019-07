Torna il caldo africano sul Biellese

Al termine di questo fine settimana ancora lievemente instabile, la calda estate riprenderà saldamente posizione nel Biellese. Le previsioni dell'Ufficio meteo regionale per sabato e domenica e per la prossima settimana mostrano due versioni dell’estate che sembrano voler accontentare un po’ tutti. Dopo l'instabilità di ieri, da oggi domenica 21 luglio, sarà la festa delle "lucertole”. Dal Marocco un nuovo anticiclone conquisterà buona parte dell’Europa ripristinando una certa stabilità e alzando progressivamente le temperature. Inizio di settimana prevalentemente all'insegna del Solleone anche se, al momento, si può affermare che non presenterà la ferocia dell’evento di giugno e non si esclude la presenza di qualche nuvola: mercoledì, il giorno che secondo le attese sarà il più caldo, potrebbe raggiungere i 34°C a Biella città. Comunque si prospetta una settimana con temperature max introno ai 32°C. Nel dubbio, però, meglio tenere d’occhio le previsioni e i termometri e usare i giusti accorgimenti quando e dove necessario.