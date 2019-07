Sala Biellese: Il Consiglio Comunale nomina le commissioni

Il Consiglio Comunale di Sala Biellese, convocato per mercoledì 24 luglio alle 21, è chiamato ad individuare i comitati e gli altri organi collegiali con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione, nonché a nominare le commissioni consultive stabilendo il relativo regolamento di funzionamento.

In particolare, il consiglio dovrà nominare la commissione per la concessione di borse di studio, i rappresentanti consiliari in seno alla commissione consultiva agricola, e designare i membri della commissione preposta alla formazione degli elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello.

All'ordine del giorno anche l'approvazione dei verbali della seduta dell'11 giugno, e la materia finanziaria con la salvaguardia degli equilibri di bilancio e la ratifica della variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale dell'11 luglio.