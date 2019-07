Strona: Si sono accesi i motori del Motor Show, 35 equipaggi iscritti FOTOGALLERY

Ha preso il via oggi, 20 luglio, la kermesse dedicata ai motori giunta quest'anno alla decima edizione. L'esibizione non competitiva e senza rilevamento tempi, organizzata dalla Motor Rally Show Events capitanata dal presidente Raffaele Cappio, ha portato negli anni parecchi piloti (anche famosi) con auto senza dubbio spettacolari che hanno fatto del traverso il cavallo di battaglia di questa manifestazione.

Dopo la benedizione di Don Luca e il discorso del sindaco Davide Cappio è partita la prima manche ripresa in notturna, dopo la pausa cena, alle 20,30. Domani, domenica 21 luglio, la partenza è alle 9 e lo show proseguirà fino alle 18 con interruzione per il pranzo alle 12,30.

"C'è tanto impegno per organizzare questo evento, tanto sacrificio di tutti quelli che lavorano e che ci riconsegnano il paese a posto come se non fosse successo nulla - ha detto Davide Cappio, sindaco di Strona - ma li devo ringraziare anche per un'altra cosa: Strona è una piccola realtà ma che in questa occasione diventa una grande realtà che fa conoscere il paese anche fuori dall'Italia ed è quindi un'ottima promozione del territorio"