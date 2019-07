Running: Tutte le emozioni del Rovella Trail 2019 FOTOGALLERY e VIDEO

Il Rovella Trail con il nuovo look pensato da Biella Sport Promotion e Gac Pettinengo ha fatto centro: giovedì sera, oltre 120 atleti hanno partecipato alla corsa competitiva di Pettinengo con i 9 chilometri di percorso ricchi di saliscendi (ben 400 metri di dislivello positivo/negativo) partendo e arrivando al Santuario di Banchette.

Ad aggiudicarsi la vittoria è stato Alessandro Ferrarotti del Gac Pettinengo; sul secondo gradino del podio il vincitore della passata edizione, Massimiliano Barbero Piantino, biellese dell'Atletica Saluzzo. Terzo assoluto Carlo Torello Viera, biellese della Genzianella. La prima donna è stata Lara Giardino (Biella Running); sul secondo gradino del podio la compagna di squadra Angelica Bernardi, terza Cecilia Corniati (Gaglianico '74).

Al termine della manifestazioni, premiazioni per i primi tre assoluti già citati ma anche per i primi tre di ognuna delle categorie previste. Tanti i premi messi in palio dagli organizzatori, grazie alla partnership con diverse aziende biellesi. La serata è poi continuata con buon cibo, musica e convivialità.