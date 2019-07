Rugby: gironi e formula del campionato di serie A 2019/2020

In seguito al Consiglio Federale FIR, che si è riunito a Bologna martedì scorso, sono stati resi notigironi e formula del prossimo Campionato di Serie A al quale Biella Rugby Club è regolarmente iscritto. La novità principale della prossima stagione riguarda la fase finale. Scompariranno le semifinali e l’accesso al Top 12 verrà conteso ai play off dalle squadre prime classificate dei tre gironi. Al termine della stagione regolare, le squadre classificate al primo posto di ciascun girone (in regola con le obbligatorietà previste) andranno a comporre il Girone Play Off per determinare la squadra che si fregerà del titolo di Campione d’Italia di Serie A Maschile 2019/2010 e le due formazioni promosse al Campionato Peroni Top 12 nella stagione 2020/2021.

Biella Rugby Club rimane nel Girone 1 con Cus Genova, Pro Recco, Accademia Naz. I. Francescato, Parabiago, Asd Milano, Cus Torino, VII Torino, Amatori Alghero e Centurioni Rugby.

Il Girone 2 sarà composto da: Verona, Valsugana, Petrarca, Paese, Tarvisium, Casale, Vicenza, Valpolicella, Badia e Udine. Il Girone 3: Noceto, Romagna, Pesaro, Perugia, Medicei, Cavalieri Prato, L’Aquila, Napoli, Capitolina e Amatori Catania.

La griglia del Girone Play Off: Finale 1 (10 maggio 2020) 1a class. Girone 1 vs 1a class. Girone 2 (in casa della 1a class. Girone 1) Finale 2 (17 maggio 2020) 1a class. Girone 3 vs perdente Finale 1 (il turno casalingo in funzione del risultato della Finale 1) Finale 3 1a class. Girone 3 vs vincente Finale 1 (il turno casalingo in funzione del risultato della Finale 1).

Le squadre decime classificate dei tre gironi al termine della regular season, retrocederanno direttamente al Campionato di Serie B nella stagione 2020/2021. Per identificare la quarta retrocessa si procederà con la disputa di un Girone Play Out con gare di sola andata tra le none classificate di ogni girone, in cui ogni squadra disputerà una gara in casa e una in trasferta. La griglia del Girone Play Out:

I Turno (10 maggio 2020) 9a class. Girone 1 vs 9a class. Girone 2 (in casa delle 9a class. Girone 1) II Turno (17 maggio 2020) 9a class. Girone 3 vs vincente I Turno (il turno casalingo in funzione del risultato del Turno I) III Turno (24 maggio 2020) 9a class. Girone 3 vs perdente I turno (il turno casalingo in funzione del risultato del Turno II) La squadra terza classificata retrocederà in Serie B nella stagione sportiva 2020/2021.