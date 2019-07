A Sala Biellese la Pastasciutta Antifascista di Casa Cervi

ll 25 luglio 1943 segnò la data della fine del ventennale regime fascista. All’annuncio della destituzione di Mussolini da capo del governo fecero seguito manifestazioni di gioia in tutta Italia: a Casa Cervi si celebrò una delle feste più originali, con una grande pastasciutta offerta a tutto il paese, distribuita per l’occasione nella piazza di Campegine, in provincia di Reggio Emilia.

Per ricordare quell’evento e l'impegno antifascista della famiglia Cervi, che pagò per questo un prezzo altissimo, con l'assassinio da parte fascista dei sette figli maschi di Alcide e Genoveffa Cervi, avvenuto il 28 dicembre 1943 al Poligono di Tiro di Reggio Emilia, la sezione A.N.P.I. di Sala Biellese aderisce all'iniziativa promossa dall'Istituto Alcide Cervi e organizza la III edizione della Pastasciutta Antifascista di Casa Cervi.

Appuntamento sabato 27 luglio 2019 a Sala Biellese a partire dalle 19:30 presso la piazzetta Ottavio Rivetti.

È gradita la prenotazione: 340 9687191 Rolando

Menù della serata (15 Euro):

Pastasciutta al burro / al sugo

Porchetta con insalata

Anguria

Acqua / vino

Alle 21:30, presso il Salone Polivalente di via Ottavio Rivetti 3, sarà proiettato il film "I sette fratelli Cervi" di Gianni Puccini, con Gian Maria Volontè e Riccardo Cucciolla.

Presso la Casa della Resistenza di via Ottavio Rivetti 5 saranno inoltre esposte le immagini fotografiche dell'archivio Cesare Valerio (gentilmente concesse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella) che documentano le festose reazioni dei biellesi all'indomani della caduta di Mussolini e del fascismo.