Rubano il bancomat ad una pensionata di Gattinara e prelevano 1000 euro. Tre biellesi denunciati

Hanno approfittato della distrazione di una pensionata intenta a fare spese in un supermercato di Gattinara per sfilarle dalla borsetta il portafoglio, contenente anche il bancomat. Un uomo e due donne hanno subito utilizzato la carta per prelevare oltre 1.000 euro da sportelli bancari di Roasio e Lenta. L'errore è stato quello di non tener conto dei sistemi di video sorveglianza degli istituti di credito che li hanno immortalati.

Grazie alle immagini acquisite dai carabinieri di Gattinara, si è potuti risalire all’identità dell'uomo e delle due donne biellesi, tutti 30enni e già noti alle forze dell'ordine per analoghi episodi. I tre sono stati identificati senza dubbio come responsabili del furto e degli indebiti prelievi di denaro. Inveitabile per loro la denuncia alla Procura della Repubblica di Vercelli.