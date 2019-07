Incidente a Pralungo: guidava in stato di ebbrezza la donna con tre 15enni a bordo. Denunciata

Non è stato un colpo di sonno come aveva dichiarato la donna alla guida della Ford Focus che alle 4 della notte del 16 luglio era andata a sbattere contro un muretto di cemento, in via Gramsci a Pralungo, con a bordo il figlio 15enne e altri due coetanei. I tre minorenni erano stati trasportati al pronto soccorso per controlli mentre la donna era rimasta illesa. Gli ulteriori accertamenti dei carabinieri hanno evidenziato che la mamma 35enne resiedente a Biella aveva alzato il gomito con un tasso alcolemico nel sangue di 1,19. Per lei è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente.