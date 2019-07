Benna: Moto finisce contro un contatore del gas, intervengono i Vigili del fuoco FOTO

Incidente senza gravi conseguenze in via Regina Elena a Benna intorno alle 19,30 di questa sera, 20 luglio. Una moto è finita contro il contatore del gas di un'abitazione dopo che il suo proprietario, un giovane biellese, ha cercato di farla ripartire perché rimasta in panne. Il ragazzo non è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona, mentre i tecnici dell'azienda fornitrice del metano hanno ripristinato l'impianto.