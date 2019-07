Cavaglià, rientra dalle vacanze ad Alassio il gruppo giovani

8 anni! 8 anni in cui Don Adriano rema contro tutto e tutti per portare "chi non può permetterselo" al mare! Cambio di rotta per i ragazzi quest'anno: Cervia lascia (temporaneamente? chissà) il posto ad Alassio. Ospiti della casa dei Salesiani, i ragazzi stanno trascorrendo una settimana di mare, sole, giochi, musica e tanto divertimento. Con le attività accuratamente preparate durante l'anno dagli animatori, i giovani si godono la convivenza e la compagnia, abbandonando, almeno per qualche giorno, la televisione e i videogiochi. "Si resta piacevolmente colpiti -commentano gli organizzatori- nel vedere che un pallone o una canzone (per fortuna) siano ancora in grado di creare una squadra o un coro. Forse l'importante è crederci sempre e continuare creare queste rare occasioni".