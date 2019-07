In occasione di Ratataplan 2019, in programma questo week end a Lessona, la Provincia di Biella ha disposto la chiusura della Strada Provinciale 227 Masserano – Lessona per la serata di domani, sabato 20 luglio.

Il transito sarà sospeso dalle 19 fino alle 0:30 di domenica 21 luglio, nel tratto compreso tra il Km. 3+930, dove la provinciale interseca Via Fratelli Tondi, ed il Km. 4+770 in corrispondenza della rotatoria con Via Libertà.