Calefato, al centro di Biella pesce fresco tutti giorni e piatti pronti da asporto - FOTOGALLERY

A Biella, e nel Biellese, la famiglia Calefato è un punto di riferimento per l'acquisto del pesce di qualità da oltre quarant'anni. "Mi occupo personalmente della pescheria da 25 anni, - dice il titolare Francesco Calefato - un'attività che mio padre ha iniziato nel 1972. La nostra forza è il pesce fresco che arriva tutti i giorni con provenienza mar Mediterraneo, mentre non trattiamo prodotti in vasca. Abbiamo branzini, orate, gamberi rossi, gamberi viola, gamberi blu, e una vasta selezione di ostriche che sono un altro nostro punto di forza.".

Oggi, la pescheria si trova a Biella, in Via Sebastiano Ferrero 19/A, dove concentra varie proposte per la clientela: "Oltre al classico servizio pescheria - dichiara Francesco Calefato - facciamo anche cucina d'asporto lavorando sul pesce crudo classico all'italiana come l'insalata di mare, i carpacci di salmone e spada, e le ostriche. Questi sono i piatti più richiesti insieme alle fritture e grigliata di pesce.".

Inoltre, nel periodo compreso tra la primavera e l'autunno, la pescheria Calefato apre il proprio dehor per degustare sul posto le specialità della casa, accompagnate dai vini della sua piccola enoteca. "Per il nostro servizio in dehor proponiamo piatti unici, zuppe, grigliate, fritti misti, - spiega Francesco Calefato - e pesce in stile francese come l'antipasto al vapore ed il plateau royal, che sono i più gettonati.".

La pescheria Calefato si trova a Biella, in Via Sebastiano Ferrero 19/A (tel. 368802589; pagina Facebook ( https://www.facebook.com/La-Pescheria-510491029089725/?ref=br_rs ).