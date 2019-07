Volley Mercato, Federica Baratella sarà ancora il libero della Virtus Biella

La società è lieta di annunciare il proseguimento del rapporto con la giocatrice Federica Baratella anche per la prossima stagione 2019/2020. Con questo breve comunicato la Virtus Biella ha ufficializzato il rinnovo con la forte giocatrice biellese. Il libero, cresciuto nel vivaio nerofucsia, dopo alcune esperienze in altri club, ora è alla sua quinta annata a Chiavazza. Tecnicamente in queste ultime stagioni Federica è migliorata esponenzialmente ed ha ancora margini di crescita. Silenziosa in campo, non ha bisogno di molte parole per sfoderare la sua innata classe. In bocca al lupo Fede! La parole di Federica Baratella. "Sono contenta principalmente per due fattori: per il rinnovo, per me questo sarà il quinto anno dal giorno del mio ritorno a Chiavazza e per il progetto giovane attuato dalla società. Abbiamo molto da migliorare tutte quante a iniziare da noi esperte. Spero che questa stagione di vedere giocatrici aiutarsi per crescere insieme. Avevo lasciato un PalaSarselli stracolmo poi con gli anni il pubblico è diminuito. Ora siamo tornati ad avere lo stesso pubblico di quando correvo su questo parquet da piccolina. E' bellissimo e entusiasmante". Il commento di coach Maurizio Venco. "Un rinnovo d'obbligo perchè Baratella è un libero con percorso bellissimo, un'annata super e poi, è di Chiavazza. Nulla da discutere. Siamo contenti per la sua stagione e inoltre, ribadisco, è biellese, un motivo d'orgoglio in più. Questo rinnovo è proprio una buona notizia. Federica sta facendo bene e può ancora migliorare".