Giordano Bortolani è un nuovo giocatore di Pallacanestro Biella

Edilnol Pallacanestro Biella è felice di annunciare l’ingaggio in prestito dall’Olimpia Milano di Giordano Bortolani, play/guardia che nell’ultima stagione ha indossato la casacca di Legnano. Classe 2000, scuola Olimpia Milano, Bortolani è uno dei migliori prospetti nazionali della sua annata, specialmente dopo la positiva stagione in Lombardia dove si è messo in mostra nella lunga corsa che ha portato alla salvezza ai playout dell’Axpo prima della cessione del titolo sportivo. Bortolani ha chiuso la stagione con 12 punti di media (massimo stagionale i 27 contro Cassino). Figlio d’arte, nella sua giovane carriera ha indossato le maglie di Bernareggio, Olimpia Milano e Legnano, oltre a quella della Nazionale giovanile in Under 18 e Under 20. Con la casacca dell’Olimpia ha conquistato il campionato Under 17 insieme a coach Paolo Galbiati che ora ritrova in rossoblù. Il suo arrivo a Biella risponde alla perfezione alla politica intrapresa dalla Società di puntare sui migliori giovani a livello nazionale, un’operazione importante per Pallacanestro Biella.

Coach Paolo Galbiati parla dell’arrivo di Bortolani in Piemonte: “Sono felicissimo di ritrovare Giordano dopo qualche anno. Ho ritrovato lo stesso ragazzo molto simpatico con un sorriso da diciottenne, ancora un po’ introverso ma con tanta voglia di fare. Mi è sempre piaciuto come giocatore e spero che qui continui il suo percorso di crescita dopo l’annata vissuta a Legnano dove ha fatto vedere alcuni lampi in una situazione complessa. Siamo felici di averlo con noi e speriamo che Biella sia un passo importante nella sua maturazione”.

Ecco le prime dichiarazioni di Giordano Bortolani da giocatore rossoblù: “Sono contento di arrivare a Biella, una piazza storica della pallacanestro italiana. Chi mi ha parlato di questa società ha avuto solo parole di elogio, un motivo che mi ha spinto ad accettare la proposta rossoblù. Non vedo l’ora di vedere la passione del popolo biellese che ha sempre riempito il palazzetto e viverla dal campo”.