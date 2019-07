Al Rally Lana anche il team SpeedFire Racing di Borgosesia

Al 32° “Rally Lana”, gara dal passato illustre e disegnata su sette prove speciali per circa 80 km altamente selettivi, la scuderia borgosesiana si è messa in luce con Gianluca Quaderno e Lara Zanolo, che su Renault New Clio R3C - dopo una bella lotta con l’avversario di classe e campionato Riccardo Tondina (pure lui su una Clio) - si sono classificati secondi di categoria e decimi assoluti. Proprio un gran risultato.

Ottima la prestazione sulle strade biellesi di Emilio Melloni e Maurizio Manghera, primi di classe e 37esimi su Suzuki Swift R1B. Vittoria di classe anche per Carlo Desimone e Barbara Nardini, che con la loro Fiat Seicento Sporting si sono aggiudicati l’A0 chiudendo in 62esima posizione assoluta. Più sfortunata l’uscita di Davide Benecchia e Paolo Corinaldesi, i quali su Renault Clio N3 si sono dovuti arrendere per un problema meccanico lungo l’ultima speciale.

Il “Lana” 2019 è rimasto aperto sino alla fine, con tre diversi leader e quattro differenti vincitori di prova. Il successo di questa entusiasmante competizione è andato a Elwis Chentre ed Elena Giovenale della PA Racing su Skoda Fabia R5. Nel weekend precedente s’era corso il 22esimo “Rally 4 Regioni” a Stradella (Pavia). Molto bene l’equipaggio SpeedFire formato da Federico Crepaldi ed Eraldo Botto, primi di classe e 21esimi assoluti su Renault New Clio Racing Star.