Ternengo in Festa si arricchisce con la musica delle band emergenti biellesi

Un festival musicale dedicato a gruppi emergenti biellesi, che proporranno nel corso della serata solamente brani originali di propria composizione. E' l'evento promosso e organizzato dalla Pro Loco di Ternengo per questa sera, 19 luglio, nell’ambito della tradizionale manifestazione “Ternengo in Festa”. I gruppi saranno abbastanza eterogenei nella loro proposta musicale: si spazierà dal dark folk, al grunge, al post-punk, al rock psichedelico per finire con musica elettronica quale urban trip e narcotic chillout. Nel corso della serata si esibiranno gli Amber Chains, i Seraphic Eyes, i Diplomatic Ink, i Jot Not One, i Crushed Curcuma e i Junkie Flamingos.

L'iniziativa ha lo scopo di concedere spazio, visibilità e soprattutto la possibilità di esibirsi in pubblico ad alcune delle “Garage Band” biellesi. L’unica condizione posta è l’esecuzione di brani e composizioni originali.

L’ingresso sarà libero, e l’accoglienza, con piatti tipici e carne alla griglia, sarà cura della Pro Loco di Ternengo. L’apertura della festa è fissata per le 19,30 e i gruppi cominceranno ad esibirsi a partire dalle 20.