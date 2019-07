Rally: Lana sfortunato per Croce-Caligaris. B4R ci riprova a Strona con Lisato

È stata una partecipazione decisamente sfortunata per il Biella 4 Racing quella al 32° Rally Lana, dove i suoi portacolori si son dovuti arrendere prima di poter raggiungere la pedana finale posta a fianco del Battistero di Biella. Luca Croce ed Alberto Caligaris si son dovuti infatti ritirare nel corso della sesta delle sette prove speciali in programma a causa della rottura di un braccetto sulla loro Citroen Saxo Prod. S2 del Team GranGarage Motorsport.

Un vero peccato, in quanto la gara è stata affrontata con il primo obiettivo di giungere al traguardo e di divertirsi, con un crescendo di passo e ritmo gara, stando anche all’assenza dalle competizioni di Luca Croce da alcuni anni a questa parte. “Purtroppo le gare sono così - commenta Alberto Caligaris - ,l’imprevisto può essere dietro ogni curva e fa parte del gioco, peccato perché ci stavamo divertendo molto e i tempi iniziavano ad essere per noi interessanti, dopo aver rotto il ghiaccio il sabato sera. Sono felice di aver accompagnato Luca in questo suo tanto atteso ritorno alle corse, e sicuramente l’appuntamento per noi con la pedana finale è soltanto rimandato”.

Ma gli appuntamenti di luglio per il Sodalizio Biellese continuano, con la partecipazione all’ormai tradizionale appuntamento estivo dello Strona Motor Show, giunto quest’anno alla 10^ edizione. A portare in gara le insegne B4R ci penserà Cristian Lisato, habitué della kermesse stronese, che tornerà a bordo della scattante Peugeot 205 GTi.

La manifestazione si aprirà il pomeriggio di sabato 20 luglio con la tradizionale benedizione delle auto per procedere con due sessioni di esibizione, la seconda ancor più suggestiva con la notte ormai incombente, e intervallate dalla sola consueta cena. Domenica 21, invece, lo spettacolo continuerà ininterrottamente dalla prima mattinata al tardo pomeriggio con la sola eccezione della pausa pranzo, per una giornata a tutto gas.