Il mondo di Uniko Pellicole di Vigliano Biellese, Pellicole Riflettenti: protezione da calore e raggi UV

Tutto sulle Pellicole da Uniko, per arredamento, edilizia e auto. L’attività, partita solo lo scorso anno, a Vigliano Biellese, in via Milano 411, apre le porte a un mondo di protezione, efficienza e innovazione. Un mondo che insieme alla guida del proprietario Alberto Lamanuzzi, con 20 anni di esperienza alle spalle nel settore, trova le risposte a tutte le esigenze. “Negli anni ho iniziato a specializzarmi sulle pellicole – spiega Alberto –, lavorando con le migliori in commercio. Ogni modello ha le sue caratteristiche e peculiarità,conoscerle tutte è la mia passione. Spiegarle al cliente e trovare insieme il prodotto perfetto per lui, il mio lavoro”.

Alberto sceglie l’eccellenza con LLumar per l ‘Edilizia e per l’Auto, con pellicole che si dividono in innumerevoli categorie. Molto efficienti nel periodo estivo le pellicole di Edilizia che lavorano sul sole e sui danni che può causare: come lo scolorimento di mobili ed indumenti esposti. Schermare i raggi U.V. e l’ingresso di calore nelle stanze, nelle vetrine e soprattutto nelle auto, queste le maggiori applicazione in materia.

I materiali di LLumar permettono di eliminare il passaggio di raggi ultra violetti fino al 99% e il calore all’ 89%una protezione quasi totale che può essere comparata a pochi altri materiali sul mercato. “Dobbiamo poi distinguere – come spiega Alberto – tra passaggio di luce e passaggio di calore nelle superfici vetrose. Non è assolutamente detto che una pellicola scura trattenga oltre alla luce anche il caldo, anzi, parliamo di due concetti totalmente diversi”. Le pellicole per esterno LLumar arrivano a riflettere una grande quantità di calore che altrimenti i raggi del sole porterebbero in casa o all’ interno di una vettura, abbassando notevolmente le temperature. Un problema, il caldo, che con l’estate diventa sempre più fastidioso, ma che con questo materiale può essere risolto non per forza impedendo il passaggio di luce.

L’applicazione e la scelta delle pellicole per vetri di edilizia è delicata: “Quando arriva un cliente a chiedermi questo tipo di pellicole per una casa privata o un edificio pubblico come può essere una scuola, la prima cosa da fare è un sopralluogo. Bisogna misurare a laser lo spessore del vetro e valutarne le caratteristiche di tutti i parametri che possono incidere, cosi come da tabella, per poter scegliere la pellicola più adatta. Non è il cliente a scegliere la pellicola ma è il vetro che sceglie “.

Con le pellicole non si può sbagliare per il rischio di shock termico, evitabile solo grazie ad un installatore competente quale è Alberto Lamanuzzi. Un lavoro, il suo, di valutazione e di studio continuo, al fine di trovare un prodotto su misura per ogni esigenza.

Si è parlato di calore e U.V. ma pellicola è molto altro. Pellicola è mettere in sicurezza un vetro, è cambiare aspetto ad un arredo o a un muro, è donare privacy a un ambiente.

Pellicola è un mondo UNIKO.