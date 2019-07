A Camandona parte la festa di Sant’Anna, appuntamento fisso dell’estate

Apre le danze oggi, con la serata Festa della Birra la tradizionale Festa di Sant’Anna a Camandona in frazione Falletti. Saranno 8 giorni all’insegna della buona musica e del buon cibo in un clima di amicizia e divertimento, come succede ogni anno.

Per l’apertura di venerdì 19 come specialità ad aspettare i presenti ci sarà polenta concia, grigliata di carne, pasta, fritto di pesce e molto altro. A seguire si parte con i concerti di musica dal vivo, i primi ad esibirsi sarà il Quartetto Elastico. Sabato 20 luglio la cucina aprirà come tutte le sere alle 19,30, ad aggiungersi al gruppo di piatti speciali una leccornia, polenta e tapulone. Dopo toccherà a I Galas animare la serata.

Domenica 21 appuntamento alle 9 per il 13° auto-motoraduno con ritrovo all’ex Asilo Clelia Ferrua in centro a Camandona (per info contattare Luca al 3470456840. Pranzo alle 12,30 e cena alle 19,30 con polenta concia e polenta e salsiccetta. I Galas torneranno a cantare sotto il cielo della frazione anche domenica sera. Lunedì 22 luglio la cucina propone come specialità polenta e cinghiale insieme all’immancabile concia e ad altri piatti. Sono un intermezzo il pasto aspettando l’arrivo della band Detour che farà ballare e cantare la piazza della frazione per tutta la sera.

Dopo una piccola sosta feriale i festeggiamenti ripartiranno per la cena di venerdì 26 luglio. Piatto del giorno polenta e merluzzo. A seguire la musica dei This Gust. Sabato 27 protagonista della cucina sarà sempre la polenta, questa volta accompagnata dallo stracotto di bue. Per il dopo cena arrivara la vasco tribute band, i “The Rewind Band”.

Anche domenica 28 si inizia con il pranzo alle 12,30 con la rollata abbinata alla polenta per poi andare ad assistere alla santa Messa al Santuario del Mazzucco con la corale “I cantori di Camandona” prevista per le 15,30. Dopo la cena delle 19,30 toccherà alla Freddie Band chiudere la giornata in bellezza. Ultimo giorno per la Festa di Sant’Anna lunedì 29 luglio con la cena di chiusura, le canzoni delle schegge sparse e l’estrazione della lotteria.