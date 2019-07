Il mondo magico di Ratataplan sbarca a Lessona

Continuano gli appuntamenti con il 23° Ratataplan, festival internazionale di Musica Etnica, Arte e Teatro di strada. Dopo gli eventi del 6 luglio a Biella e del 14 a Bielmonte il Ratataplan si è spostato, da ieri pomeriggio fino a sabato sera a Lessona e il 3 agosto sarà a Scopello. Ieri pomeriggio il Ratataplan di Lessona è partito con il Junior Festival alla Tensostruttura area feste alle 14,30 con Madame Rebinè in “La riscossa del clown”. Questa sera ci sarà invece la 5a edizione del premio internazionale per giovani artisti dalle 21. A partecipare saranno le compagnie The three dots in “Mimes”, TaDaM in “Tempus Fugit”, Raffaele Riggio in “Imaginarius” e Circo Bipolar in “Cabaret Bipolar”.

Sabato 20 luglio poi, sempre dalle 21 alla tensostruttura si esibirà la compagnia vincitrice del premio internazionale Ratataplan 2017: i Wise Fool in “Trashpeze”. Una compagnia finlandese di circo contemporaneo specializzato in trapezio triplo e skipping ropes. A seguire, alle 21,45 in viale Piemonte toccherà al Duo par Deux in “Du Changement” vincitore del premio Ratataplan 2018 composto da un clown specialista del “diablo” e uno style performer. Alle 22,30 i piazza Sella due spettacoli proseguiranno la serata: Vulcano e le Invasioni lunari. La notte del Ratataplan si illuminerà di luci, fuochi e strane creature. Infine a mezzanotte, nell’area palasport gran finale di “Circus & music blend party” con le Invasioni lunari, il perfomer con i conga Serse, le acrobate aeree di Arialvertige, l’icona dell’ hula hoop Paola Berton, il maestro di human beatboxing Sharaby e Spike: il dj con i trampoli. Un’esplosione di musica, colori ed effetti speciali per il gran finale del 23° Ratataplan a Lessona.